Трамп прошелся по Путину: тратит все на убийства вместо развития экономики

Трамп рассказал, что у него с российским диктатором Владимиром Путиным "были хорошие отношения. В то же время президент США напомнил, что он был жестким с главой Кремля, поскольку "закрыл" "Северные потоки".

"Я никогда, знаете, я никогда не думал, что это произойдет (отказ Москвы от мира - ред.). Я думал, что мы сможем о чем-то договориться. И, может быть, это все еще возможно. Но уже слишком поздно. Так что я разочарован", - добавил он.

Также американский лидер обратил внимание, что экономика России "не такая уж и большая и она переживает трудности". Армия у РФ "сильная", но экономика - нет.

"Раньше экономика была сильной. Сейчас - нет. Ему сейчас тяжело. Экономически - это непросто. Но экономика у них довольно маленькая, особенно по сравнению с огромной территорией. Эта земля - колоссальна", - уточнил президент.

Трамп считает, что Россия могла бы быть "невероятно процветающей", но власти РФ сами себя сдерживают. При этом США не могут заключить с РФ экономические сделки, как того хочет Путин.

"Так что Россия могла бы сейчас быть очень, очень богатой. Вместо этого они тратят все деньги на войну. Они тратят все на войну и убийства. Для меня это не имеет смысла. Я думал, что он захочет быстро все закончить. Я действительно верил, что это закончится. Но каждый раз, когда мне кажется, что конец близок - он убивает людей", - подчеркнул Трамп.