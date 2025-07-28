Трамп прошелся по Путину: тратит все на убийства вместо развития экономики

Российская экономика сейчас находится в упадке. Москва тратит все свои деньги на убийства и войну.
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.
Трамп рассказал, что у него с российским диктатором Владимиром Путиным "были хорошие отношения. В то же время президент США напомнил, что он был жестким с главой Кремля, поскольку "закрыл" "Северные потоки".
"Я никогда, знаете, я никогда не думал, что это произойдет (отказ Москвы от мира - ред.). Я думал, что мы сможем о чем-то договориться. И, может быть, это все еще возможно. Но уже слишком поздно. Так что я разочарован", - добавил он.
Также американский лидер обратил внимание, что экономика России "не такая уж и большая и она переживает трудности". Армия у РФ "сильная", но экономика - нет.
"Раньше экономика была сильной. Сейчас - нет. Ему сейчас тяжело. Экономически - это непросто. Но экономика у них довольно маленькая, особенно по сравнению с огромной территорией. Эта земля - колоссальна", - уточнил президент.
Трамп считает, что Россия могла бы быть "невероятно процветающей", но власти РФ сами себя сдерживают. При этом США не могут заключить с РФ экономические сделки, как того хочет Путин.
"Так что Россия могла бы сейчас быть очень, очень богатой. Вместо этого они тратят все деньги на войну. Они тратят все на войну и убийства. Для меня это не имеет смысла. Я думал, что он захочет быстро все закончить. Я действительно верил, что это закончится. Но каждый раз, когда мне кажется, что конец близок - он убивает людей", - подчеркнул Трамп.
Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что через 20 лет экономика Украины может "стать больше", чем экономика России.
По его словам, такой сценарий возможен благодаря эффективному управлению, подобному партнерству (между Украиной и США - ред.) и глобальным инвестициям.
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