Трамп пройшовся по Путіну: витрачає все на вбивства замість розвитку економіки

Російська економіка зараз перебуває в занепаді. Москва витрачає всі свої гроші на вбивства і війну.

Як передає РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Трамп розповів, що в нього з російським диктатором Володимиром Путіним "були хороші стосунки. Водночас президент США нагадав, що він був жорстким із главою Кремля, оскільки "закрив" "Північні потоки".

"Я ніколи, знаєте, я ніколи не думав, що це станеться (відмова Москви від миру - ред.). Я думав, що ми зможемо про щось домовитися. І, можливо, це все ще можливо. Але вже занадто пізно. Тож я розчарований", - додав він.

Також американський лідер звернув увагу, що економіка Росії "не така вже й велика і вона переживає труднощі". Армія у РФ "сильна", але економіка - ні.

"Раніше економіка була сильною. Зараз - ні. Йому зараз важко. Економічно - це непросто. Але економіка у них досить маленька, особливо порівняно з величезною територією. Ця земля - колосальна", - уточнив президент.

Трамп вважає, що Росія могла б бути "неймовірно процвітаючою", але влада РФ сама себе стримує. При цьому США не можуть укласти з РФ економічні угоди, як того хоче Путін.

"Так що Росія могла б зараз бути дуже, дуже багатою. Замість цього вони витрачають усі гроші на війну. Вони витрачають усе на війну і вбивства. Для мене це не має сенсу. Я думав, що він захоче швидко все закінчити. Я справді вірив, що це закінчиться. Але щоразу, коли мені здається, що кінець близький - він убиває людей", - наголосив Трамп.