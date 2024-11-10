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Трамп провів телефонну розмову з Путіним, - WP

Фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Обраний президент США Дональд Трамп в четвер провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це була перша телефонна розмова після перемоги республіканця на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами джерела, Трамп під час розмови порадив Путіну не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну присутність Вашингтона в Європі.

Далі видання пише, що обидва глави держав обговорили мету миру на європейському континенті.

Дзвінок, про який раніше не повідомлялося, стався на тлі загальної невизначеності щодо того, як Трамп перезавантажить відносини із союзниками та противникам США після своєї перемоги у вівторок.

За словами двох людей, знайомих із ситуацією, уряд України був проінформований про дзвінок Путіну і не заперечував проти розмови, що відбулася. Українські чиновники давно зрозуміли, що Трамп буде взаємодіяти з російським диктатором з приводу дипломатичного вирішення проблеми України.

Під час своєї президентської кампанії Трамп заявив, що негайно припинить війну, але не повідомив подробиць про те, як він збирається це зробити. Люди, знайомі з цим питанням повідомили, що Трамп приватно сигналізував, що підтримає угоду, згідно з якою Росія збереже частину захоплених територій, і під час розмови він коротко торкнувся питання землі.

Нагадаємо, кілька днів тому Дональд Трамп провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. За словами українського лідера, їхня бесіда була чудовою і вони мають домовленості. Зокрема, підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю між країнами.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяДональд ТрампВійна в Україні