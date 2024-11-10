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Трамп провел телефонный разговор с Путиным, - WP

Фото: новоизбранный президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Избранный президент США Дональд Трамп провел беседу с российским диктатором Владимиром Путиным. Это был первый телефонный разговор после победы республиканца на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам источника, Трамп во время разговора посоветовал Путину не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном присутствии Вашингтона в Европе.

Далее издание пишет, что оба главы государств обсудили цель мира на европейском континенте. Трамп в свою очередь выразил заинтересованность в последующих разговорах для обсуждения "скорейшего разрешения войны в Украине".

Звонок, о котором ранее не сообщалось, произошел на фоне общей неопределенности относительно того, как Трамп перезагрузит отношения с союзниками и противникам США после своей победы во вторник.

По словам двух людей, знакомых с ситуацией, правительство Украины было проинформировано о звонке Путину и не возражало против состоявшегося разговора. Украинские чиновники давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с российским диктатором по поводу дипломатического решения проблемы Украины.

Во время своей президентской кампании Трамп заявил, что немедленно прекратит войну, но не сообщил подробностей о том, как он собирается это сделать. Люди, знакомые с этим вопросом сообщили, что Трамп приватно сигнализировал, что поддержит соглашение, согласно которому Россия сохранит часть захваченных территорий, и во время разговора он кратко затронул вопрос земли.

Напомним, несколько дней ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, их беседа была отличной и они имеют договоренности. В частности, поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество между странами.

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