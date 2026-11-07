Трамп провів телефонні розмови щодо війни і пообіцяв "дуже масштабну угоду"

Президент США провів телефонні розмови щодо завершення війни в Україні і заявив, що наступного дня їх буде більше. За його словами, у понеділок і вівторок відбудеться тристороння зустріч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа журналістам.
Президент США переконаний, що Україна і Росія вперше готові домовлятися.
"Сьогодні я провів телефонні розмови, завтра будуть ще. У понеділок і вівторок у них відбудеться зустріч", - сказав Трамп.
З ким саме він говорив, президент не уточнив.
Трамп знову назвав можливу домовленість "дуже масштабною угодою". За його словами, вона може стосуватися не лише України, а й усієї Європи.
Раніше спецпредставник США Стів Віткофф повідомляв, що переговори на робочому рівні між Україною та Росією за посередництва США пройдуть в Абу-Дабі 10-11 листопада. Сторони мають обговорити повоєнні безпекові домовленості, деескалацію та гуманітарні питання.
Про "велику, прекрасну угоду" Трамп говорить не вперше. 5 листопада, після зустрічі з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим, президент США анонсував масштабну домовленість, яка, за його словами, стосуватиметься не лише України, а й усієї Європи.
Про ширші плани Вашингтона розповідав і зять президента Джаред Кушнер. За його словами, США прагнуть не просто зупинити війну, а вибудувати архітектуру безпеки, яка не дозволить бойовим діям відновитися.
Проте в Європі до цих ідей ставляться насторожено. Як пише Politico, пропозиція адміністрації Трампа щодо загальноєвропейської угоди про безпеку з Росією викликала побоювання в країнах ЄС.