Трамп провел телефонные разговоры по поводу войны и пообещал "очень масштабное соглашение"

Президент США уверен, что Украина и Россия впервые готовы договариваться.

"Сегодня я провел телефонные разговоры, завтра будут еще. В понедельник и вторник у них состоится встреча", - сказал Трамп.

С кем он говорил, президент не уточнил.

Трамп снова назвал возможную договоренность "очень масштабным соглашением". По его словам, она может касаться не только Украины, но всей Европы.

Ранее спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщал, что переговоры на рабочем уровне между Украиной и Россией при посредничестве США пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Стороны должны обсудить послевоенные договоры безопасности, деэскалацию и гуманитарные вопросы.