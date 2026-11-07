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Трамп провел телефонные разговоры по поводу войны и пообещал "очень масштабное соглашение"

04:03 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США провел телефонные разговоры по поводу завершения войны в Украине и заявил, что на следующий день их будет больше. По его словам, в понедельник и вторник состоится трехсторонняя встреча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Трампа журналистам.

Президент США уверен, что Украина и Россия впервые готовы договариваться.

"Сегодня я провел телефонные разговоры, завтра будут еще. В понедельник и вторник у них состоится встреча", - сказал Трамп.

С кем он говорил, президент не уточнил.

Трамп снова назвал возможную договоренность "очень масштабным соглашением". По его словам, она может касаться не только Украины, но всей Европы.

Ранее спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщал, что переговоры на рабочем уровне между Украиной и Россией при посредничестве США пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Стороны должны обсудить послевоенные договоры безопасности, деэскалацию и гуманитарные вопросы.

О "большом, прекрасном соглашении" Трамп говорит не впервые. 5 ноября, после встречи с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, президент США анонсировал масштабную договоренность, которая, по его словам, будет касаться не только Украины, но всей Европы.

О более широких планах Вашингтона рассказывал и зять президента Джаред Кушнер. По его словам, США стремятся не просто остановить войну, а выстроить архитектуру безопасности, которая не позволит военным действиям восстановиться.

Однако в Европе к этим идеям относятся настороженно. Как пишет Politico, предложение администрации Трампа по общеевропейскому соглашению о безопасности с Россией вызвало опасения в странах ЕС.

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