Трамп провів довгу розмову з Путіним: усі подробиці

За словами Трампа, розмова з Путіним "була тривалою і дуже продуктивною". Під час переговорів сторони обговорювали війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми.

Президент США уточнив, що вони з російським диктатором "розмірковували" про те, як США і Росія "успішно воювали разом" під час Другої світової, і як РФ "втратила" десятки мільйонів людей.

"Кожен із нас говорив про сильні сторони наших націй і про те, яку користь принесе нам спільна робота. Але спочатку, як ми обидва погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні між Росією та Україною", - додав Трамп.

Як зазначив Трамп, він домовився з Путіним "дуже тісно" працювати разом, включно з взаємними візитами.

Переговори підтвердили у Москві

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Трамп і Путін провели телефонну розмову. Вона тривала майже півтори години.

Зокрема, під час переговорів сторони обговорили обмін ув'язненими між США і Росією. Американський лідер "запевнив", що Вашингтон виконає досягнуті домовленості.

При цьому, за словами Пєскова, Путін погодився з Трампом, що досягти довгострокового врегулювання війни РФ проти України можна шляхом переговорів.

Також прессекретар Кремля заявив, що Путін і Трамп домовилися про організацію "особистої зустрічі".

"Президент Росії запросив президента США відвідати Москву і висловив готовність прийняти в Росії американських посадовців за тими напрямами роботи, які становлять взаємний інтерес, включно з, зрозуміло, і темою українського врегулювання", - додав він.