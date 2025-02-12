Трамп провів довгу розмову з Путіним: усі подробиці

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 12 лютого, провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони, зокрема, обговорювали війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social та російські ЗМІ.
За словами Трампа, розмова з Путіним "була тривалою і дуже продуктивною". Під час переговорів сторони обговорювали війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми.
Президент США уточнив, що вони з російським диктатором "розмірковували" про те, як США і Росія "успішно воювали разом" під час Другої світової, і як РФ "втратила" десятки мільйонів людей.
"Кожен із нас говорив про сильні сторони наших націй і про те, яку користь принесе нам спільна робота. Але спочатку, як ми обидва погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні між Росією та Україною", - додав Трамп.
Як зазначив Трамп, він домовився з Путіним "дуже тісно" працювати разом, включно з взаємними візитами.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Трамп і Путін провели телефонну розмову. Вона тривала майже півтори години.
Зокрема, під час переговорів сторони обговорили обмін ув'язненими між США і Росією. Американський лідер "запевнив", що Вашингтон виконає досягнуті домовленості.
При цьому, за словами Пєскова, Путін погодився з Трампом, що досягти довгострокового врегулювання війни РФ проти України можна шляхом переговорів.
Також прессекретар Кремля заявив, що Путін і Трамп домовилися про організацію "особистої зустрічі".
"Президент Росії запросив президента США відвідати Москву і висловив готовність прийняти в Росії американських посадовців за тими напрямами роботи, які становлять взаємний інтерес, включно з, зрозуміло, і темою українського врегулювання", - додав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп кілька днів тому також заявляв про те, що він говорив із російським диктатором Володимиром Путіним.
Американський лідер запевняв, що главі Кремля "небайдужі" смерті солдатів на війні. Він також знову нагадав про свої "хороші стосунки" з Путіним.
При цьому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не став ані підтверджувати, ані спростовувати чутки про переговори Трампа з Путіним.
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