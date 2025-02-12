Трамп провел долгий разговор с Путиным: все подробности

По словам Трампа, разговор с Путиным "был продолжительный и очень продуктивный". В ходе переговоров стороны обсуждали войну России против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы.

Президент США уточнил, что они с российским диктатором "размышляли" о том, как США и Россия "успешно воевали вместе" во время Второй мировой, и как РФ "потеряла" десятки миллионов людей.

"Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших наций и о том, какую пользу принесет нам совместная работа. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне между Россией и Украиной", - добавил Трамп.

Как отметил Трамп, он договорился с Путиным "очень тесно" работать вместе, включая взаимные визиты.

Переговоры подтвердили в Москве

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Трамп и Путин провели телефонный разговор. Он длился почти полтора часа.

В частности, во время переговоров стороны обсудили обмен заключенными между США и Россией. Американский лидер "заверил", что Вашингтон выполнит достигнутые договоренности.

При этом, по словам Пескова, Путин согласился с Трампом, что достичь долгосрочного урегулирования войны РФ против Украины можно путем переговоров.

Также пресс-секретарь Кремля заявил, что Путин и Трамп договорились об организации "личной встречи".

"Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования", - добавил он.