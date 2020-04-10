Трамп провел разговор с главами Саудовской Аравии и РФ о нефти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом и президентом России Владимиром Путиным после договоренности ОПЕК+ по нефти. Об этом Трамп сказал в ходе брифинга в Белом доме в четверг, 9 апреля.

Стороны обсудили положение мирового рынка нефти и заключение сделки между странами. По словам американского лидера, разговор получился "очень позитивным".

По словам Трампа, в последнее время Россия и Саудовская Аравия "боролись между собой" и не хотели уменьшать добычу нефти. Впоследствии, на рынке образовался переизбыток нефти, а хранилища оказались переполненными.

"Ее не нужно столько. Вы же видите, что в условиях коронавируса и карантина ездить на машинах перестали", - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли спор между странами продолжаться, американский лидер ответил, что "теперь они очень близки к соглашению".

"Посмотрим, что будет дальше. Может все будет хорошо, может не очень, но разговор был хороший, и я надеюсь, что сделка будет заключена", - добавил он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу нефти. Вскоре после этого Эр-Рияд призвал провести срочную встречу ОПЕК+

На фоне сделки о сокращении добычи нефти между Россией и Саудовской Аравией, цена фьючерса на нефть марки Brent повысилась до 35,2 долларов за баррель.