Трамп не против проведения третьего саммита с лидером КНДР

Фото: Трамп и Ким Чен Ын (Reuters)

Президент США считает, что новый саммит был бы полезен для стран

Президент Соединенных Штатов Америки (США) не исключает возможности проведения третьего саммита с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Twitter.

По словам Трампа, он поддерживает идею провести новый саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Американский президент назвал свои отношения с Ким Чен Ыном "замечательными" и подчеркнул, что саммит "может быть полезным" для стран.

Президент США отметил, что с нетерпением ждет того дня, когда КНДР лишится своего ядерного оружия, а санкции будут сняты.

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал условия, при которых готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом. Ким Чен Ын готов провести встречу с Трампом в случае, если США изменят свой подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова до конца этого года.

Напомним, в марте 2019 президент США Дональд Трамп передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором пояснил, что именно Вашингтон имеет в виду под полным ядерным разоружением Северной Кореи. Согласно документу, Пхеньян должен был взять на себя обязания передать все свои наработки по созданию ядерного оружия Соединенным Штатам, а также уничтожить баллистические ракеты.