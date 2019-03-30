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Трамп просил Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие

Новости » Политика    30.03.2019 - 05:01
Трамп просил Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Ким Чен Ын отказался

Президент США Дональд Трамп передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором говорится, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечено, что в соответствии с документом Пхеньян должен был взять на себя обязательство передать все свои наработки по созданию ядерного оружия Соединенным Штатам, а также уничтожить баллистические ракеты, допустить на свою территорию американских и международных наблюдателей.

Вместе с тем, Ким Чен Ын на предложение Трампа ответил отказом, а саммит в итоге оказался фактически сорванным.

Кроме того, главы государств после этого отказались от совместного обеда в ханойской гостинице.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники Белого дома отговорили президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа снять санкции с двух судоходных компаний, обвиненных в нарушении санкционного режима в отношении КНДР.

РБК-Украина писало, что президент США объявил о снятии дополнительных санкций против Северной Кореи 22 марта. Но чиновники изобрели объяснение для твита Трампа, в котором он успел объявить о своем решении.

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