Трамп проти Верховного суду: президент знайшов лазівку для глобальних тарифів

США запроваджують нові глобальні тарифи в розмірі 10%. Такі обмеження стали наслідком резонансного рішення американського Верховного суду.
Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявив президент США Дональд Трамп.
Після того, як Верховний суд скасував "старі" тарифи, американський лідер наголосив, що для таких заходів є альтернативні способи, які "потенційно можуть принести більше доходів".
Він уточнив, що нові шляхи введення тарифів були "схвалені рішенням" Верховного суду.
"Сьогодні я підпишу указ про запровадження 10-відсоткового глобального мита відповідно до розділу 122 (торговельного закону - ред.) понад звичайні тарифи, що вже діють", - заявив американський лідер.
Розділ 122 дає президенту США право запроваджувати тимчасові тарифи (мита) до 15% або квоти на імпорт у разі, якщо у країни виникають серйозні проблеми з платіжним балансом (дефіцит, загроза валютному ринку, відтік капіталу).
При цьому на відміну від попередніх тарифів, запроваджених Трампом, нові мита можуть діяти не більше ніж 150 днів, якщо Конгрес не схвалить їхнє продовження.
За словами президента США, рішенняВерховного суду "зробило здатність президента як регулювати торгівлю, так і запроваджувати тарифи потужнішою і більш чітко визначеною".
Водночас американський лідер сказав, що йому соромно за суддів Верховного суду, які виступили проти його тарифів.
"Вони проти всього, що робить Америку сильною, здоровою і знову великою. Ці судді, відверто кажучи, також є ганьбою для нашої нації", - сказав він.
Примітно, що за скасування тарифів проголосували навіть ті судді, яких Трамп призначив під час свого першого президентського терміну.
Нагадаємо, раніше Верховний суд США визнав незаконними масштабні мита, введені президентом Дональдом Трампом проти більшості країн світу. Судді більшістю голосів (6-3) постановили, що одностороннє введення тарифів перевищує президентські повноваження.
Голова суду Джон Робертс наголосив, що для таких дій президент повинен мати чіткий дозвіл Конгресу, а посилання на закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1970-х років є недостатнім у цьому контексті.