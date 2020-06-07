Протесты в США: подход к Белому дому заблокировали силы безопасности

Фото: Белый дом (www.whitehouse.gov)

На протесты вышли десятки тысяч людей

В Вашингтоне заблокировали подход к Белому дому. В Соединенных Штатах Америки продолжаются митинги против расизма и жестокости полиции после гибели Джорджа Флойда.

Об этом сообщает ВВС.

На протесты вышли десятки тысяч человек. В частности, протестующие прошли маршем и в Вашингтоне.

"На 12-й день протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда, в США прошли огромные мирные митинги против расизма и жестокости полиции", - пишет ВВС.

Кроме того, толпы мирных демонстрантов также прошли в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Подчеркнем, массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. При его задержании 25 мая стражи порядка применили удушающий прием, что привело к смерти мужчины. Через сутки все четверо сотрудников полиции, которые задерживали Флойда, были уволены. В последующие дни им были предъявили обвинения.

Как писало РБК-Украина, бойцов Национальной гвардии США могут начать выводить из Вашингтона уже 8 июня, а сейчас там находятся около 4 тысяч нацгвардейцев.

Напомним, в район Вашингтона стянули около 1,6 тысячи военных, они находятся в повышенной боевой готовности.

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Автор: Юлия Струк