Трамп прокомментировал посылки с бомбами

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп заявил, что политическому насилию нет места в США

Президент США Дональд Трамп отреагировал на рассылки по почте взрывных устройств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я просто хочу сказать вам, что в эти времена мы должны объединиться, мы должны собраться вместе и направить одно очень четкое, сильное, безошибочное послание, в котором должны укзать, что действия или угрозы политического насилия любого рода не имеют места в Соединенных Штатах Америки", - он сказал.

Трамп заявил, что безопасность американского народа имеет наивысший приоритет.

Напомним, издание NBC, ссылаясь на высокопоставленного чиновника правоохранительных органов, сообщило, что четыре взрывных устройства, которые были присланы Хиллари и Биллу Клинтонам, Бараку Обаме, Джорджу Соросу и в редакцию CNN, связаны.

Как писало РБК-Украина, сотрудники секретной службы США перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.