Трамп прокоментував посилки з бомбами

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп заявив, що політичному насильству немає місця в США

Президент США Дональд Трамп відреагував на розсилки поштою вибухових пристроїв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я просто хочу сказати вам, що в ці часи ми повинні об'єднатися, ми повинні зібратися разом і направити одне дуже чітке, сильне, безпомилкове послання, в якому маємо вказати, що дії або загрози політичного насильства будь-якого роду не мають місця в Сполучених Штатах Америки", - сказав він.

Трамп заявив, що безпека американського народу має найвищий пріоритет.

Нагадаємо, видання NBC, посилаючись на високопоставленого чиновника правоохоронних органів, повідомило, що чотири вибухових пристрої, які були надіслані Хілларі і Біллу Клінтонам, Бараку Обамі, Джорджу Соросу і в редакцію CNN, пов'язані.

Як повідомляло РБК-Україна, співробітники секретної служби США перехопили два підозріли посилки, які були відправлені колишньому держсекретареві США Хілларі Клінтон і колишньому американському президентові Бараку Обамі.