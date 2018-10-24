Бомба в редакции CNN предназначалась бывшему директору ЦРУ

Фото: Джон Бреннан (flickr.com/csis_er)

Пакет с взрывным устройством был адресован бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану

Подозрительная посылка, которую доставили в нью-йоркскую редакцию CNN, предназначалась бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам сотрудников правоохранительных органов, пакет с взрывным устройством был адресован бывшему директору ЦРУ. Отмечается, что Бреннан является частым гостем CNN и критиком нынешнего президента США Дональда Трампа.

Кроме того, источник телеканала сообщает, что найденное устройство похоже по строению с ранее обнаруженными взрывными устройствами.

Explosive device in transit now in NYPD containment unit. pic.twitter.com/Pt49kRm9UP — Jim Sciutto (@jimsciutto) October 24, 2018

Напомним, корреспондент CNN Эрик Левенсон в своем Twitter сообщил, что нью-йоркскую редакцию CNN эвакуировали из-за подозрительной посылки.

Как писало РБК-Украина ранее, сотрудники секретной службы США перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

Также агентство ранее сообщало, что неизвестный заложил бомбу у дома миллиардера Джорджа Сороса. Так, взрывное устройство заложили в почтовый ящик дома миллиардера.