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Трамп прокомментировал доклад демократов об импичменте

Новости » Политика     05.12.2019 - 02:01
Трамп прокомментировал доклад демократов об импичменте
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Он убежден, что доклад не заслуживает внимания

Президент США Дональд Трамп в среду назвал "посмешищем" составленный демократами доклад по вопросу об импичменте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что Трамп вновь выразил возмущение по поводу того, что очередные слушания были назначены на время его отсутствия в США.

Так, в докладе, который представил во вторник Комитет по разведке Палаты представителей, утверждается, что Трамп пытался заручиться помощью иностранного государства, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, а также инициировал "беспрецедентную" кампанию пытаясь помешать Конгрессу.

"Этот доклад не заслуживает внимания. Любят ли они (демократы, - ред.) на самом деле нашу страну?", - заявил Трамп.

Напомним, во вторник, 3 декабря, комитет по вопросам разведки Палаты представителей рассмотрел и одобрил 300-страничный доклад по результатам расследования в рамках импичмента Трампа.

Принятие документа завершает этап установления фактов в расследовании в рамках импичмента главы Белого дома и направляет доклад на рассмотрение в комитет по вопросам правосудия.

РБК-Украина писало, что в докладе, в частности, говорилось о том, что Трамп использовал полномочия в незаконный способ для получения выгоды в президентской гонке.

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