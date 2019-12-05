Трамп прокоментував доповідь демократів щодо імпічменту

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Він переконаний, що доповідь не заслуговує уваги

Президент США Дональд Трамп у середу назвав "посміховиськом" складену демократами доповідь з питання про імпічмент. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що Трамп знову висловив обурення з приводу того, що чергові слухання були призначені на час його відсутності у США.

Так, у доповіді, яку представив у вівторок Комітет з розвідки Палати представників, стверджується, що Трамп намагався заручитися допомогою іноземної держави, щоб підвищити свої шанси на переобрання, а також ініціював "безпрецедентну" кампанію намагаючись перешкодити Конгресу.

"Ця доповідь не заслуговує уваги. Чи люблять вони (демократи, - ред.) насправді нашу країну?", - заявив Трамп.

Нагадаємо, у вівторок, 3 грудня, комітет з питань розвідки Палати представників розглянув та схвалив 300-сторінкову доповідь за результатами розслідування в рамках імпічменту Трампа.

Схвалення документу завершує етап встановлення фактів у розслідуванні в рамках імпічменту глави Білого дому та направляє доповідь на розгляд в комітет з питань правосуддя.

РБК-Україна писало, що в доповіді, зокрема, йшлося про те, що Трамп використовував повноваження у незаконний спосіб для отримання вигоди в президентських перегонах.