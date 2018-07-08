Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Трамп прокоментував дії Меркель через "Північний потік-2"

НовиниПолітика    08.07.2018 - 00:17
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США вважає, що Німеччина виділяє достатньо коштів на оборонну політику країни

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував дії Німеччини щодо будівництва "Північного потоку-2". Про це інформує "Голос Америки".

Трамп висловив критику дій Ангели Меркель під час виступу в штаті Монтана. Президент США вважає, що Німеччина виділяє недостатньо коштів на оборонну політику країни (за це, на думку Трампа, платить Америка, - ред.), що дуже контрастує з готовністю ФРН витратити мільярди на будівництво "Північного потоку-2 ".

"Вони укладають газову угоду, угоду про нафту і газ з Росією, в рамках якої вони заплатять мільярди і мільярди доларів Росії. Нормально? Тому вони хочуть, щоб ми захищали їх від Росії, а самі платять Росії мільярди доларів. Нам відведена роль дурників, які за все це платять", - заявив Трамп.

США вважають, що будівництво "Північного потоку-2" є інструментом російського впливу на Європу, в той час як Німеччина називає будівництво економічним проектом.

"Вони нас вбивають. Ми витрачаємо на оборону 4% величезного ВВП. Німеччина ж - найбільша країна ЄС - витрачає 1%. Всього один. Тому я сказав: "Ангела, знаєш, я тобі не даю гарантій, але ми захищаємо вас і захист, який ми надаємо, для вас важливіший, ніж для нас - тому що я не знаю, як ми захищаємо себе виступаючи гарантом вашої безпеки ", - заявив Трамп.

Також президент США закликає країни НАТО збільшити витрати на оборону.

Нагадаємо, Меркель назвала окупацію Криму і Донбасу підставами для збільшення оборонного бюджету Німеччини.

У Брюсселі відбувся мітинг проти приїзду Трампа на саміт НАТО Трамп під час зустрічі з Путіним обговорить Україну та втручання у вибори, - Politico
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Германия, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся