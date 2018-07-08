Трамп прокоментував дії Меркель через "Північний потік-2"

Президент США вважає, що Німеччина виділяє достатньо коштів на оборонну політику країни

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував дії Німеччини щодо будівництва "Північного потоку-2". Про це інформує "Голос Америки".

Трамп висловив критику дій Ангели Меркель під час виступу в штаті Монтана. Президент США вважає, що Німеччина виділяє недостатньо коштів на оборонну політику країни (за це, на думку Трампа, платить Америка, - ред.), що дуже контрастує з готовністю ФРН витратити мільярди на будівництво "Північного потоку-2 ".

"Вони укладають газову угоду, угоду про нафту і газ з Росією, в рамках якої вони заплатять мільярди і мільярди доларів Росії. Нормально? Тому вони хочуть, щоб ми захищали їх від Росії, а самі платять Росії мільярди доларів. Нам відведена роль дурників, які за все це платять", - заявив Трамп.

США вважають, що будівництво "Північного потоку-2" є інструментом російського впливу на Європу, в той час як Німеччина називає будівництво економічним проектом.

"Вони нас вбивають. Ми витрачаємо на оборону 4% величезного ВВП. Німеччина ж - найбільша країна ЄС - витрачає 1%. Всього один. Тому я сказав: "Ангела, знаєш, я тобі не даю гарантій, але ми захищаємо вас і захист, який ми надаємо, для вас важливіший, ніж для нас - тому що я не знаю, як ми захищаємо себе виступаючи гарантом вашої безпеки ", - заявив Трамп.

Також президент США закликає країни НАТО збільшити витрати на оборону.

Нагадаємо, Меркель назвала окупацію Криму і Донбасу підставами для збільшення оборонного бюджету Німеччини.