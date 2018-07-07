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Меркель назвала оккупацию Крыма и Донбасса основаниями для увеличения оборонного бюджета Германии

НовостиПолитика    07.07.2018 - 20:39
Фото: Ангела Меркель (bundeskanzlerin.de)
Фото: Ангела Меркель (bundeskanzlerin.de)

Меркель также хочет сохранить хорошие отношения с Россией

Аннексия Россией Крыма и поддержка сепаратизма на востоке Украины стали основаниями для увеличения Германией расходов на оборону. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW.

"Вызовы, которые стоят перед НАТО радикально изменились в последние годы", - сказала Меркель.

Канцлер в частности, уточнила, что после аннексии Россией Крыма и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины, для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".

"Для этого необходимо провести определенные мероприятия, например, путем присутствия в странах Центральной и Восточной Европы", - добавила канцлер.

"При этом, хотя НАТО должно показать готовность защищать нас, необходимо работать над хорошими отношениями с Россией", - отметила Меркель.

Она отметила, что Германия будет продолжать вести переговоры в Совете Россия-НАТО.

Напомним, на последнем саммите НАТО страны Альянса договорились тратить 2% ВВП на оборону и прекратить сокращение расходов на оборону. Кроме того, НАТО постепенно повышать военные бюджеты в течение 10 лет.

Добавим, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен попросила увеличить финансирование Вооруженных сил страны на 25 млн евро до 2022 года.

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Теги публикации: Ангела Меркель  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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