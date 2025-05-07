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Трамп проголосив 8 травня Днем перемоги над нацизмом і нагадав про свою головну місію

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент США Дональд Трамп офіційно проголосив 8 травня Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. При цьому він не забув нагадати про свою головну місію на посаді - місію миротворця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Білий дім опублікував підписану Трампом прокламацію, згідно з якою завтра США відзначатимуть 80-ту річницю перемоги союзних держав над націонал-соціалізмом і фашизмом та завершення Другої світової війни в Європі. 

"Я, Дональд Дж. Трамп, Президент Сполучених Штатів Америки, на підставі повноважень, наданих мені Конституцією та законами Сполучених Штатів, оголошую 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні", - йдеться у прокламації. 

Президент зазначив, що 8 травня США вшановуватиме усіх, хто воював проти нацизму у роки Другої світової. 

"У цей День перемоги у Другій світовій війні ми віддаємо шану незрівнянній могутності, силі й потужності Збройних сил США та знову підтверджуємо нашу відданість захисту священного права на свободу від усіх загроз - зовнішніх і внутрішніх", - зазначається в прокламації. 

У документі згадується й про втрати США у Другій світовій війні - понад 250 000 американців загинули в боротьбі з нацистським режимом. Без цих жертв, мовляв, "ця війна не була б виграна, і сучасний світ виглядав би зовсім інакше". 

Спадщина миротворця

Далі у документі Трамп знову нагадав, що залишається вірним своєму головному завданню на посту президента - бути миротворцем у світі. За його словами, мільйони безглуздо втрачених життів у Другій світовій залишаються нагадуванням про те, чому США повинні досягати миру через силу.

"Я твердо відданий припиненню нескінченних закордонних війн і запобіганню новим жертвам. Як я заявив у своїй інавгураційній промові, ми будемо вимірювати успіх не лише за перемогами в боях, а й за завершеними війнами - і моєю найбільшою гордістю стане спадщина миротворця", - наголосив президент. 

Трамп - миротворець

Нагадаємо, у своїй інавгураційній промові на посаді президента Трамп пообіцяв знову побудувати в США найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ. Але наголосив, що буде вимірювати свій успіх не тільки битвами, які виграє, але й війнами, які закінчить.

Трамп заявив, що хоче залишити по собі спадщину як "миротворець і об'єднувач", будуючи "найсильнішу армію, яку ми коли-небудь бачили".

"Я буду людиною, яка встановлює мир", - сказав тоді Трамп.

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Дональд Трампдень победы над нацизмом