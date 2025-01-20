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Трамп: ми створимо найсильнішу армію і будемо вимірювати успіх за війнами, які закінчуємо

Понеділок 20 січня 2025 19:45
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Трамп: ми створимо найсильнішу армію і будемо вимірювати успіх за війнами, які закінчуємо Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його країна створить найпотужніші збройні сили у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову Трампа.

"Як і в 2017 році, ми знову побудуємо найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ. Ми будемо вимірювати наш успіх не тільки битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, можливо, найважливіше, війнами, в які ми ніколи не вступаємо", - сказав Трамп.

Трамп заявив, що хоче залишити по собі спадщину як "миротворець і об'єднувач", будуючи "найсильнішу армію, яку ми коли-небудь бачили".

"Я буду людиною, яка встановлює мир", - сказав Трамп.

Інавгурація Трампа

Сьогодні у Вашингтоні, Сполучені Штати Америки, пройшла інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа.

Докладніше про те, що сьогодні відбувається у Вашингтоні і як проходила передача влади в США - в матеріалі РБК-Україна.

Також на церемонії Трамп пообіцяв, що в Америці розпочнеться "золоте століття", окреслив головні пріоритети своєї адміністрації, але не згадав передвиборчу обіцянку сприяти швидкому завершенню війни в Україні.

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