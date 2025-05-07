Трамп провозгласил 8 мая Днем победы над нацизмом и напомнил о своей главной миссии

Белый дом опубликовал подписанную Трампом прокламацию, согласно которой завтра США будут отмечать 80-ю годовщину победы союзных государств над национал-социализмом и фашизмом и завершения Второй мировой войны в Европе.

"Я, Дональд Дж. Трамп, Президент Соединенных Штатов Америки, на основании полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, объявляю 8 мая Днем победы во Второй мировой войне", - говорится в прокламации.

Президент отметил, что 8 мая США будет чествовать всех, кто воевал против нацизма в годы Второй мировой.

"В этот День победы во Второй мировой войне мы отдаем дань уважения несравненному могуществу, силе и мощи Вооруженных сил США и вновь подтверждаем нашу приверженность защите священного права на свободу от всех угроз - внешних и внутренних", - отмечается в прокламации.

В документе упоминается и о потерях США во Второй мировой войне - более 250 000 американцев погибли в борьбе с нацистским режимом. Без этих жертв, мол, "эта война не была бы выиграна, и современный мир выглядел бы совсем иначе".

Наследие миротворца

Далее в документе Трамп снова напомнил, что остается верным своей главной задаче на посту президента - быть миротворцем в мире. По его словам, миллионы бессмысленно потерянных жизней во Второй мировой остаются напоминанием о том, почему США должны достигать мира через силу.

"Я твердо привержен прекращению бесконечных иностранных войн и предотвращению новых жертв. Как я заявил в своей инаугурационной речи, мы будем измерять успех не только по победам в боях, но и по завершенным войнам - и моей самой большой гордостью станет наследие миротворца", - подчеркнул президент.