Трамп продовжує переговори із Зеленським та європейськими лідерами

Президент США Дональд Трамп продовжує переговори з українським президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC і прес-секретаря президента України Сергія Нікіфорова.
Як пише видання, джерела з української делегації повідомили, що Трамп і Зеленський все ще перебувають у Білому домі для продовження переговорів.
"Можливо, в іншому форматі", - пише BBC.
Напередодні Bild писало, що Трамп перервав переговори із Зеленським та європейськими лідерами, щоб зателефонувати главі Кремля Володимиру Путіну.
Водночас прессекретар президента України Сергій Нікіфоров повідомляє, що після перерви переговори в Овальному кабінеті відновилися - і з Зеленським, і з європейськими лідерами.
Також джерела BBC кажуть, що раніше заплановане інтерв'ю Зеленського для телеканалу Fox News було скасовано. Однак радник українського президента з питань комунікацій Дмитро Литвин пояснив ситуацію.
"Все зараз у Білому домі, просто поки що не встигаємо, подивимося як піде", - сказав він.
Нагадаємо, що минулого тижня Трамп зустрічався з Путіним на Алясці. Ключовою темою їхніх переговорів була війна в Україні та можливі варіанти її завершення.
За підсумками саміту жодної угоди не було, припинення вогню теж. Але у зв'язку з прогресом у переговорах Трамп почав просувати ідею повноцінної мирної угоди, а не припинення вогню, як було раніше.
Незабаром Зеленський анонсував, що 18 серпня буде в Білому домі, щоб обговорювати деталі завершення війни. За підсумком на зустріч також приїхали європейські лідери.
Головною інтригою залишається те, чи буде тристоронній саміт за участю Трампа, Зеленського і Путіна. Як пишуть ЗМІ, така зустріч може відбутися вже найближчим часом, і відбутися вона може - у Ватикані, Женеві або одній з європейських столиць.