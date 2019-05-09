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Совбез ООН 10 мая обсудит авиаудары России и Асада в Идлибе

Новости » Политика    09.05.2019 - 01:14
Совбез ООН 10 мая обсудит авиаудары России и Асада в Идлибе
Фото: авиаудар в Сирии (rfsmediaoffice.com)

С конца апреля сирийские правительственные силы и ВВС России совершили ряд авианалетов на сирийские провинции Идлиб и Хама

Совет безопасности Организации Объединенных Наций 10 мая проведет экстренное заседание по Сирии после очередной эскалации насилия в стране. Об этом сообщили несколько дипломатов, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Инициаторами обсуждения выступили Германия, Бельгия и Кувейт, заседание будет закрытым.

Отмечается, что с конца апреля сирийские правительственные силы и военно-воздушные силы России, которая является ближайшим союзником президента Сирии Башара Асада, совершили ряд авианалетов на сирийские провинции Идлиб и Хама.

В Дамаске заявляют, что целью этих атак является уничтожение объектов джихадистов, в то время как представители ООН и Всемирной организации здравоохранения отмечают, что от бомбардировок пострадали не менее десяти школ и 12 медицинских учреждений.

Напомним, по данным ООН, за последнюю неделю 150 тысяч человек покинули свои дома в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, спасаясь от возобновившихся боевых столкновений и бомбежек.

Сирийские правительственные войска в последние дни начали наступать на позиции вооруженных оппозиционных группировок, сопровождая наступление бомбардировками, в которых участвуют самолеты армии Башара Асада и России.

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