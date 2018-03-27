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Трамп продлил действие санкций за кибератаки против США

НовостиПолитика    27.03.2018 - 19:50
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Санкции продлены до 1 апреля 2019 года

Президент США Дональд Трамп продлил до 1 апреля 2019 года действие исполнительных указов о введении санкций за хакерские атаки против Соединенных Штатов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как известно, в конце декабря 2016 года под действие одного из таких указов о применении ограничений попали Федеральная служба безопасности и бывшее Главное разведывательное управление.

Напомним, в начале марта сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер может предъявить новые обвинения России по поводу похищения информации у Демократической партии во время американской предвыборной гонки 2016 года.

Так, Мюллер намерен предъявить обвинения на основе секретных материалов, собранных ЦРУ, ФБР, Агентством национальной безопасности и Министерством внутренней безопасности. Сообщается, что у спецпрокурора уже в течение некоторого времени имелись "улики, достаточные для возбуждения дела", однако "время для этого может быть обусловлено стратегическими соображениями".

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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