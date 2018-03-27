Трамп продлил действие санкций за кибератаки против США

Санкции продлены до 1 апреля 2019 года

Президент США Дональд Трамп продлил до 1 апреля 2019 года действие исполнительных указов о введении санкций за хакерские атаки против Соединенных Штатов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как известно, в конце декабря 2016 года под действие одного из таких указов о применении ограничений попали Федеральная служба безопасности и бывшее Главное разведывательное управление.

Напомним, в начале марта сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер может предъявить новые обвинения России по поводу похищения информации у Демократической партии во время американской предвыборной гонки 2016 года.

Так, Мюллер намерен предъявить обвинения на основе секретных материалов, собранных ЦРУ, ФБР, Агентством национальной безопасности и Министерством внутренней безопасности. Сообщается, что у спецпрокурора уже в течение некоторого времени имелись "улики, достаточные для возбуждения дела", однако "время для этого может быть обусловлено стратегическими соображениями".