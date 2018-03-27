Трамп продовжив дію санкцій за кібератаки проти США

Санкції продовжені до 1 квітня 2019 року

Президент США Дональд Трамп продовжив до 1 квітня 2019 року дію виконавчих указів про введення санкцій за хакерські атаки проти Сполучених Штатів. Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Як відомо, наприкінці грудня 2016 року під дію одного з таких указів про застосування обмежень потрапили Федеральна служба безпеки і колишнє Головне розвідувальне управління.

Нагадаємо, на початку березня повідомлялося, що спецпрокурор США Роберт Мюллер може пред'явити нові звинувачення Росії з приводу викрадення інформації у Демократичної партії під час американської передвиборчої гонки 2016 року.

Так, Мюллер має намір пред'явити звинувачення на основі секретних матеріалів, зібраних ЦРУ, ФБР, Агентством національної безпеки і Міністерством внутрішньої безпеки. Повідомляється, що у спецпрокурора вже протягом деякого часу були "докази, достатні для порушення справи", однак "час для цього може бути обумовлено стратегічними міркуваннями".