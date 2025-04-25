Трамп продает мерч с лозунгом "Trump 2028", но ему запрещено баллотироваться третий раз

В интернет-магазине Дональда Трампа начали продавать товары с лозунгом "Trump 2028". Именно в 2028 году пройдут новые президентские выборы в США, но Трампу запрещено баллотироваться в третий раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.