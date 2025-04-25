Трамп продает мерч с лозунгом "Trump 2028", но ему запрещено баллотироваться третий раз
В интернет-магазине Дональда Трампа начали продавать товары с лозунгом "Trump 2028". Именно в 2028 году пройдут новые президентские выборы в США, но Трампу запрещено баллотироваться в третий раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
На официальном сайте Trump Store можно купить красные кепки за 50 долларов, футболки за 36 долларов и термочехлы для напитков за 18 долларов. В описании к товарам пишут: "Будущее выглядит ярко! Перепиши правила".
скриншот trumpstore.com
Пользователи соцсетей обратили внимание на фотографию сына президента Дональда Трампа - Эрика, который появился в красной кепке с надписью "Trump 2028".
Фото: сын президента США Дональда Трампа в новой кепке (x.com/EricTrump)
Как отмечает издание, несмотря на то, что рейтинг Трампа значительно упал, он не исключает, что пойдет на третий срок, хотя Конституция США запрещает это. Эти ограничения установлены 22-й поправкой к Конституции США. Согласно ей, ни одно лицо не имеет права быть избранным президентом более двух раз.
Третий срок Трампа
Ранее Дональд Трамп заявлял, что не исключил возможности баллотироваться на третий президентский срок. Он заявил, что "не шутит" и что есть "методы", которые позволили бы обойти законодательные ограничения.
До этого группа сторонников Трампа инициировала изменение конституции, чтобы позволить ему баллотироваться в 2028 году.
Издание WSJ писало, что в команде Трампа еще до его победы на выборах в 2024 году говорили о возможности третьего президентского срока. По словам адвоката президента США, для этого есть юридические основания.
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