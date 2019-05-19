Трамп закликає провести розслідування проти Байдена за зв'язки його сина з Китаєм

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Хантер Байден нібито отримав угоду з урядом Китаю на тлі переговорів Вашингтону і Пекіну

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав провести розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена через бізнес-зв'язків його сина з Китаєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TPM.

Відзначимо, що на сьогодні Байден також є кандидатом в президенти США на наступних виборах в 2020 році від Демократичної партії. Звинувачення щодо 47 віце-президента з'явилися після публікації книги консервативного автора Пітера Швайзера "Таємні імперії: як американський політичний клас приховує корупцію і збагачує сім'ю і друзів".

Автор монографії звинуватив сина віце-президента - Хантера Байдена, в отриманні мільярдних угоди від китайського уряду. Крім того, що це нібито було пов'язано з тим, як Білий дім вів тоді переговори з Пекіном.

"Сто відсотків. Це ганьба. І після цього він (Байден, - ред.) Говорить, що Китай не є нашим ворогом. Китай - наш найбільший противник. Вони хочуть захопити весь світ", - сказав Трамп, відповідаючи на питання журналіста про те , чи потрібно почати розслідування проти сім'ї Байдена.

У штабі Байдена в той же час категорично заперечують названу в книзі інформацію, звинувативши автора в створенні політично мотивованих публікацій.

Нагадаємо, раніше Байден назвав неприйнятною скасовану поїздку Дональда Трампа в Україні. Він розкритикував плани адміністрації Трампа відправити адвоката Руді Джуліані в Україну, щоб обговорити політичні питання.