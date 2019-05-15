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Байден назвал неприемлемой отмененную поездку адвоката Трампа в Украину

Новости » Политика    15.05.2019 - 08:26
Байден назвал неприемлемой отмененную поездку адвоката Трампа в Украину
Фото: Джо Байден (из открытых источников)

Байден раскритиковал Трампа за попытку решить политические вопросы через адвоката

Кандидат в президенты США и бывший вице-президент Джо Байден считает неприемлемой отмененную поездку адвоката Дональда Трампа в Украину. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В частности, Байден раскритиковал планы администрации Трампа отправить адвоката Руди Джулиани в Украину, чтобы обсудить политические вопросы.

"Это в стиле Джулиани и нынешней администрации. Это неприемлемо. Даже если не связывать это со мной, просто неприемлемо отправлять своего адвоката в другую страну, чтобы пытаться заставить их делать что-то безосновательное", - отметил Байден.

Он также заявил, что ни он, ни его сын Хантер Байден не делали ничего незаконного в Украине.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что личный адвокат Трампа планировал отправиться в Украину для встречи с избранным президентом Владимиром Зеленским. Джулиани рассчитывал, что визит в Киев даст новую информацию о работе сына Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings.

Однако на следующий день после анонсированного визита Джулиани отменил поездку в Украину.

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