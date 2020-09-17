Трамп призвал провести выборы в США без голосования по почте

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о невозможности получить точные результаты президентских выборов через голосование по почте. В связи с этим он призвал американцев идти на избирательные участки.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Из-за новой и беспрецедентно огромное количество невостребованных бюллетеней, которые будут отправляться "избирателям" или куда еще, результаты выборов 3 ноября этого года могут быть никогда точно не определены, чего некоторые собственно и добиваются", - написал он.

Кроме того, Трамп призвал американцев "пока не поздно" прекратить ситуацию с рассылкой бюллетеней и идти голосовать, как и раньше, на избирательных участках.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джо Байдена. Это произошло после общенационального съезда Республиканской партии.

Кроме того, Трамп назвал свой главный "козырь" на предстоящих выборах.

Добавим, что американский президент заявлял о готовности потратить личные деньги на переизбрание.