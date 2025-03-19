Трамп призупиняє програму відстеження викрадених РФ українських дітей, - Reuters

Демократичні законодавці США закликають адміністрацію президента Дональда Трампа відновити програму, яка допомагає відстежувати тисячі українських дітей, викрадених Росією.

У ході урізання бюджету, адміністрація припинила фінансування ініціативи, що відслідковувала масову депортацію дітей з України, викликаючи занепокоєння щодо зниклих даних.

Під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), програма зібрала велику кількість інформації, зокрема супутникові зображення, які допомагали відстежувати близько 30 000 дітей, вивезених з України.

За словами законодавців, припинення фінансування призвело до видалення доказів військових злочинів, що сприяли б розслідуванню правопорушень.

За інформацією джерел Reuters, у своєму листі адресованому держсекретарю Марко Рубіо та міністру фінансів Скотту Бессенту, члени Палати представників закликають відновити програму, зазначаючи, що це не лише гуманітарне зобов'язання, а й важливий інструмент для покарання винних у порушенні прав дітей.

Вони також наполягають на введенні санкцій проти російських та білоруських чиновників, причетних до переміщення дітей.

В Україні викрадення дітей Росією називають військовим злочином і геноцидом, закликаючи до міжнародного судового переслідування винних. Міжнародний кримінальний суд уже видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової у справі про викрадення дітей.

Законодавці також підкреслюють, що відновлення програми дозволить Україні врятувати тисячі дітей і допомогти їхнім родинам повернутися до безпеки.