Трамп приостанавливает программу отслеживания похищенных РФ украинских детей, - Reuters

Демократические законодатели США призывают администрацию президента Дональда Трампа восстановить программу, которая помогает отслеживать тысячи украинских детей, похищенных Россией.

В ходе урезания бюджета, администрация прекратила финансирование инициативы, которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины, вызывая беспокойство относительно пропавших данных.

Под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета (Yale HRL), программа собрала большое количество информации, в том числе спутниковые изображения, которые помогали отслеживать около 30 000 детей, вывезенных из Украины.

По словам законодателей, прекращение финансирования привело к удалению доказательств военных преступлений, которые способствовали бы расследованию правонарушений.

По информации источников Reuters, в своем письме адресованном госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, члены Палаты представителей призывают восстановить программу, отмечая, что это не только гуманитарное обязательство, но и важный инструмент для наказания виновных в нарушении прав детей.

Они также настаивают на введении санкций против российских и белорусских чиновников, причастных к перемещению детей.

В Украине похищение детей Россией называют военным преступлением и геноцидом, призывая к международному судебному преследованию виновных. Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по делу о похищении детей.

Законодатели также подчеркивают, что восстановление программы позволит Украине спасти тысячи детей и помочь их семьям вернуться к безопасности.