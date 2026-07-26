Трамп призупинив удари по Ірану заради дипломатії, - посол США

Майк Волц прокоментував паузу в американських ударах по Ірану, які призупинилися після 13 ночей бомбардувань поспіль.

За його словами, у такий спосіб президент Дональд Трамп надає Тегерану "простір для дипломатії".

"Він надає переговорам певний простір, дає їм трохи свободи", - сказав посол.

Волц не розкрив деталей щодо характеру переговорів. При цьому протягом вихідних спостерігалося затишшя в бойових діях між Іраном та Сполученими Штатами.

Водночас, за даними Fox News, морська блокада Ірану залишається чинною, попри паузу в ударах.

Відповідаючи на запитання про цю паузу, високопосадовець адміністрації Трампа заявив, що президент "завжди чітко заявляв, що віддає перевагу дипломатії, але він показав Ірану, що станеться, якщо той не підійде до переговорів серйозно".