Час спливає. У Конгресі США закликали Трампа запровадити "пекельні санкції" Грема проти Росії

У четвер 15 жовтня 22 конгресмена США закликали президента Дональда Трампа ввести пакет "пекельних санкцій" покійного сенатора Ліндсі Грема проти Росії та Ірану. До ухвалення рішення фактично залишилося кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт голови Комітету із закордонних справ Палати представників Майкла Маккола.

Згідно із заявою, документ підписали 22 конгресмени. У своєму зверненні вони наголосили, що у зв'язку з тим, що Росія готується розпочати п'яту зимову кампанію проти України, США мають можливість активізувати мирні зусилля, чинячи максимальний тиск на диктатора РФ Володимира Путіна, а також "уряди та мережі", які фінансують його війну.

"Ми пишемо, щоб подякувати вам за підписання закону Грема про санкції проти Росії та Ірану від 2026 року й наполегливо закликаємо до його повного та сумлінного виконання до першого дедлайну - 18 жовтня. Використання передбачених цим законом інструментів економічного тиску матиме вирішальне значення для того, щоб змусити Путіна серйозно поставитися до мирних переговорів", - йдеться в заяві.

Зазначимо, що 18 жовтня - це дедлайн, до якого Трамп повинен або запровадити санкції, або письмово обґрунтувати Конгресу, чому він цього поки що не робитиме.

Повертаючись до заяви конгресменів, вони закликали Трампа:

повною мірою забезпечити дотримання обов'язкових санкцій щодо російських чиновників, олігархів, банків, державних підприємств та іноземних організацій, які допомагають Росії оминати існуючі обмеження;

запровадити вторинні мита на великих покупців російської енергоносіїв, спрямовані на скорочення доходів від продажу нафти і газу, які продовжують фінансувати війну Росії (основні покупці Індія та Китай);

посилити боротьбу з ухиленням від санкцій, у тому числі з боку іноземних фінансових установ, операторів тіньового флоту та посередників, які сприяють російським енергетичним операціям.

захистити союзників США, застосовуючи винятки та коригування тарифів до країн, що активно знижують свою залежність від російських енергоносіїв;

зміцнити парламентський контроль, надавши докладну інформацію щодо реалізації санкцій, обґрунтування тарифів та вимірювані показники для оцінки їх ефективності.

Таким чином, конгресмени зажадали до 18 жовтня повідомити, які санкції та мита будуть запроваджені, чи плануються відстрочки чи скасування окремих заходів та як адміністрація оцінить їхню ефективність.

Крім того, законодавці висловили стурбованість з приводу дизельної угоди США та Росії та наполегливо закликали відкликати ліцензію, видану американським Мінфіном.