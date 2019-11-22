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Трамп визнав, що Помпео може залишити посаду держсекретаря США

Новини » В світі     22.11.2019 - 21:01
Трамп визнав, що Помпео може залишити посаду держсекретаря США
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео може висунути свою кандидатуру на виборах в Сенат від штату Канзас у 2020 році

Президент США Дональд Трамп визнав імовірність того, що держсекретар Майк Помпео може залишити посаду у зв'язку з балотуванням в американський Сенат у наступному році. Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, Помпео може балотуватися в Сенат США в 2020 році в його рідному штаті Канзас. При цьому, за словами президент США, якщо Помпео вирішить йти на вибори, він легко переможе.

"Він любить жителів Канзасу. Якщо він буде думати, що є шанс втратити це місце (в разі перемоги представника Демократичної партії - ред.), я думаю, що він зробить це, і він виграє, тому що вони люблять його в Канзасі", - сказав Трамп.

Наголошується, що нинішній сенатор від Канзасу республіканець Пат Робертсон вирішив не балотуватися на наступних виборах. Крайній термін подачі кандидатури на виборах закінчується в червні 2020 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами тимчасового повіреного США у справах України Вільяма Тейлора, Майк Помпео входив в неофіційний канал зовнішньої політики США стосовно України. За словами Тейлора, саме неофіційний канал наполягав на розслідуванні Україною справи проти сім'ї Байденов.

Також посол США в Євросоюзі Горндон Сондленд підтвердив, що Майк Помпео був в курсі тиску на Україну з боку Дональда Трампа.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампМайк Помпео
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