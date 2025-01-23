Трамп призначив свого охоронця главою Секретної служби США
Президент США Дональд Трамп призначив Шона Куррана на посаду директора Секретної служби США. Він відомий тим, що кинувся прикривати Трампа під час замаху минулого літа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа на його платформі Truth Social.
Трамп заявив, що Курран - "великий патріот, який захищав мою сім'ю протягом останніх кількох років, і саме тому я довіряю йому очолити хоробрих чоловіків і жінок Секретної служби Сполучених Штатів".
Раніше Курран був спеціальним агентом, який відповідав за безпеку Трампа протягом чотирьох років, і кинувся прикривати його на сцені під час першої спроби замаху на нього 13 липня в Батлері, штат Пенсільванія. У своїй ролі керівника групи захисту колишнього президента він курирував роботу 85 осіб.
"Він довів свою безстрашну мужність, коли ризикував своїм життям, щоб врятувати моє від кулі вбивці в Батлері, штат Пенсільванія", - написав Трамп.
Курран уперше приєднався до агентства у вересні 2001 року і 29 грудня його підвищили до заступника спеціального агента, який відповідає за службу президентської охорони. Цей підрозділ, що налічує сотні агентів, відповідає за охорону чинного президента і його першої сім'ї.
Як зазначає CBS News, вибір Трампа суперечить рекомендаціям двох двопартійних комісій, які у 2015 році та на початку цього року рекомендували наступному президенту обрати на посаду директора особу, яка не є співробітником агентства.
На відміну від інших посад в уряді або посади директора ФБР, призначення на посаду глави Секретної служби не потребує затвердження голосуванням Сенату.
Курран змінить Рона Роу, який виконував обов'язки директора з липня, коли директорка Секретної служби Кімберлі Чітл пішла у відставку після різкої реакції на нездатність агентства запобігти нападу потенційного вбивці на Трампа під час передвиборчого мітингу, а також на поранення двох учасників мітингу та вбивство 50-річного учасника мітингу Корі Комператоре.