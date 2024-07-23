Директор Секретної служби США подала у відставку через провал у захисті Трампа

Директор Секретної служби США Кімберлі Чітл вирішила піти у відставку. Вона взяла на себе провину у провальному захисті експрезидента США Дональда Трампа, у якого нещодавно стріляли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та пресслужбу Білого дому.

Чітл у листі до співробітників наголосила, що місія Секретної служби полягає у захисті лідерів та фінансової інфраструктури США. Але 13 липня, коли на Трампа було скоєно замах, це завдання виконано не було.

"Як ваш директор, я беру на себе всю відповідальність за упущення у забезпеченні безпеки", - зазначила вона.

За словами чиновниці, вона не хоче, щоб заклики до її відставки відволікали співробітників Секретної служби США від величезної роботи, яку вони виконують щодня.

"У світлі останніх подій я з важким серцем прийняла важке рішення піти з посади вашого директора", - додала Чітл.

До речі, посаду директора Секретної служби США Чітл обіймала з серпня 2022 року.

Реакція Байдена

Президент США Джо Байден у своїй заяві підкреслив, що Кім Чітл самовіддано присвячувала своє життя захисту американської нації та ризикувала ним.

"Для керівника потрібна честь, мужність та неймовірна чесність, щоб взяти на себе всю відповідальність за організацію, якій доручено одне із найскладніших завдань на державній службі", - зазначив глава держави.

Також він додав, що чекає на результати незалежної перевірки у справі про замах на Трампа.

"Я бажаю Кім всього найкращого і планую найближчим часом призначити нового директора", - наголосив Байден.