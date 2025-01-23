Трамп назначил своего охранника главой Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана на должность директора Секретной службы США. Он известен тем, что бросился прикрывать Трампа во время покушения прошлым летом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа на его платформе Truth Social.
Трамп заявил, что Курран - "великий патриот, который защищал мою семью на протяжении последних нескольких лет, и именно поэтому я доверяю ему возглавить храбрых мужчин и женщин Секретной службы Соединенных Штатов".
Ранее Курран был специальным агентом, отвечающим за безопасность Трампа в течение четырех лет, и бросился прикрывать его на сцене во время первой попытки покушения на него 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания. В своей роли руководителя группы защиты бывшего президента он курировал работу 85 человек.
"Он доказал свое бесстрашное мужество, когда рисковал своей жизнью, чтобы спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания", - написал Трамп.
Курран впервые присоединился к агентству в сентябре 2001 года и 29 декабря был повышен до заместителя специального агента, отвечающего за службу президентской охраны. Это подразделение, насчитывающее сотни агентов, отвечает за охрану действующего президента и его первой семьи.
Как отмечает CBS News, выбор Трампа противоречит рекомендациям двух двухпартийных комиссий, которые в 2015 году и в начале этого года рекомендовали следующему президенту выбрать на должность директора человека, не являющегося сотрудником агентства.
В отличие от других должностей в правительстве или должности директора ФБР, назначение на пост главы Секретной службы не требует утверждения голосованием Сената.
Курран сменит Рона Роу, исполнявшего обязанности директора с июля, когда директор Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку после резкой реакции на неспособность агентства предотвратить нападение потенциального убийцы на Трампа во время предвыборного митинга, а также на ранение двух участников митинга и убийство 50-летнего участника митинга Кори Комператоре.