Трамп призначив нову речницю Білого дому

Президент США Дональд Трамп призначив Кеті Захарію новою речницею Білого дому. Вона замінить Керолайн Левітт, яка залишила посаду в серпні після народження другої дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Наразі 41-річна Захарія є радницею з питань комунікацій у Trump Media and Technology Group, яка управляє президентським сайтом у соціальній мережі Truth Social.

Раніше вона короткий час працювала речницею тодішньої міністерки Крісті Ноєм у Міністерстві внутрішньої безпеки та була частим гостем у консервативних ЗМІ, зокрема на каналах Fox News та Newsmax.

Трамп зазначив, що Захарія також працювала в його передвиборчих кампаніях, допомагаючи йому здобути перемогу в ключових штатах, де результати виборів непередбачувані.

"Вона має бездоганну репутацію як прихильниця і з самого початку була вірною та блискучою прихильницею", - написав Трамп у Truth Social, де, згідно з її профілем у LinkedIn, Захарія працює з червня.

Захарія своєю чергою написала у своїх соцмережах, що Левітт встановила "високі стандарти" і що вона хоче "і надалі досягати вагомих результатів для нашої країни та інформувати американський народ про головні перемоги, яких ця адміністрація досягає щодня".

Кеті Захарія, адвокатка, яка здобула ступінь бакалавра та юридичну освіту в Університеті Пеппердайн, мешкає в Каліфорнії і, судячи з її дописів у соціальних мережах, має чотирьох дітей.

Вона також регулярно брала участь у діяльності на підтримку консервативних ідей.

Як свідчить її онлайн-резюме, до роботи в адміністрації Трампа вона обіймала посаду головного юрисконсульта в Fix California - некомерційній організації, заснованій Ріком Гренеллом, соратником Трампа, для просування консервативної програми в штаті, - а також у White Rose Resistance, групі, що виступає проти абортів.

Понад десять років тому вона також кілька років працювала в Пекіні і стверджує, що володіє китайською мовою на базовому рівні.