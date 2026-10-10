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Трамп назначил нового спикера Белого дома

12:03 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Трамп назначил нового спикера Белого дома Фото: Кэти Захария и Дональд Трамп (x.com/KatieZacharia)
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Президент США Дональд Трамп назначил Кэти Захарию новым пресс-секретарем Белого дома. Она заменит Кэролайн Левитт, которая покинула должность в августе после рождения второго ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

41-летняя Захария является советницей по вопросам коммуникаций в Trump Media and Technology Group, которая управляет президентским сайтом в социальной сетиTruth Social.

Ранее она короткое время работала спикером тогдашнего министерка Кристи Ноем в Министерстве внутренней безопасности и была частым гостем в консервативных СМИ, в частности на каналах Fox News и Newsmax.

Трамп отметил, что Захария также работала в его предвыборных кампаниях, помогая ему одержать победу в ключевых штатах, где результаты выборов непредсказуемы.

"Она имеет безупречную репутацию как поклонница и с самого начала была верной и блестящей поклонницей", - написал Трамп в Truth Social, где, согласно ее профилю в LinkedIn, Захария работает с июня.

Захария в свою очередь написала в своих соцсетях, что Левитт установила "высокие стандарты" и что она хочет "и дальше достигать весомых результатов для нашей страны и информировать американский народ о главных победах, которых эта администрация достигает ежедневно".

Кэти Захария, адвокат, получившая степень бакалавра и юридическое образование в Университете Пеппердайн, проживает в Калифорнии и, судя по ее сообщениям в социальных сетях, имеет четырех детей.

Она также регулярно участвовала в деятельности по поддержке консервативных идей.

Как свидетельствует ее онлайн-резюме, до работы в администрации Трампа она занимала должность главного юрисконсульта в Fix California - некоммерческой организации, основанной Риком Гренеллом, соратником Трампа, для продвижения консервативной программы в штате - а также в White Rose Resistance, группе, выступающей против абортов.

Более десяти лет назад она также несколько лет работала в Пекине и утверждает, что владеет китайским языком на базовом уровне.

Напомним, в августе пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, только что вернувшаяся к работе после отпуска в связи с рождением второго ребенка, решила уйти с должности.

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