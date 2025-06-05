Трамп призначив нового головкома об'єднаних сил НАТО: що про нього відомо

Зауважимо, що наприкінці минулого місяця Reuters повідомляло, що Трамп залишає за США контроль над силами НАТО в Європі.

Це рішення стало тимчасовим полегшенням для європейських союзників по НАТО на тлі стурбованості щодо швидкого відходу США від цих питань.

Крім того, нагадаємо, що цю посаду, яка контролює всі операції НАТО в Європі, з моменту її створення після Другої світової війни обіймав американський генерал. До цього це був генерал Крістофер Каволі, якого призначили у липні 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.