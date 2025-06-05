Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО: что о нем известно

Заметим, что в конце прошлого месяца Reuters сообщало, что Трамп оставляет за США контроль над силами НАТО в Европе.

Это решение стало временным облегчением для европейских союзников по НАТО на фоне обеспокоенности относительно быстрого ухода США от этих вопросов.

Кроме того, напомним, что эту должность, которая контролирует все операции НАТО в Европе, с момента ее создания после Второй мировой войны занимал американский генерал. До этого это был генерал Кристофер Каволи, которого назначили в июле 2022 года.

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