Трамп призначив Келлога спецпосланцем в Україні: яке його завдання

Президент США Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спецпосланцем в Україні. Тепер він безпосередньо спілкуватиметься з українським керівництвом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережі Truth Social.
"Я радий повідомити вам, що генерал Кіт Келлогг призначений спеціальним посланником в Україні. Генерал Келлог, вельмишановний військовий експерт, працюватиме безпосередньо з президентом Зеленським та українським керівництвом", - ідеться в повідомленні.
Трамп зазначив, що Келлог добре знає українське керівництво, і між сторонами склалися дуже хороші робочі відносини.
"Вітаємо генерала Келлога", - резюмував він.
Нагадаємо, що Кіт Келлог, будучи спецпредставником Трампа з питань України та Росії, займався питанням завершення війни. Однак днями, в ЗМІ з'явилася інформація, що його відсторонили від участі у високорівневих переговорах про припинення війни. Причиною стало невдоволення Москви його проукраїнською позицією.
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