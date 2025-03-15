Трамп призначив Келлога спецпосланцем в Україні: яке його завдання

"Я радий повідомити вам, що генерал Кіт Келлогг призначений спеціальним посланником в Україні. Генерал Келлог, вельмишановний військовий експерт, працюватиме безпосередньо з президентом Зеленським та українським керівництвом", - ідеться в повідомленні.

Трамп зазначив, що Келлог добре знає українське керівництво, і між сторонами склалися дуже хороші робочі відносини.

"Вітаємо генерала Келлога", - резюмував він.