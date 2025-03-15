RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп назначил Келлога спецпосланником в Украине: в чем его задача

Фото: Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп назначил генерала Кита Келлога спецпосланником в Украине. Теперь он будет напрямую общаться с украинским руководством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social.

"Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлогг назначен специальным посланником в Украине. Генерал Келлог, высокоуважаемый военный эксперт, будет работать непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством", - говорится в сообщении.

Трамп отметил, что Келлог хорошо знает украинское руководство, и между сторонами сложились очень хорошие рабочие отношения.

"Поздравляем генерала Келлога", - резюмировал он.

Напомним, что Кит Келлог, будучи спецпредставителем Трампа по вопросам Украины и России, занимался вопросом завершения войны. Однако на днях, в СМИ появилась информация, что его отстранили от участия в высокоуровневых переговорах о прекращении войны. Причиной стало недовольство Москвы его проукраинской позицией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКит Келлог