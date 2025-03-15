Трамп назначил Келлога спецпосланником в Украине: в чем его задача

"Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлогг назначен специальным посланником в Украине. Генерал Келлог, высокоуважаемый военный эксперт, будет работать непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством", - говорится в сообщении.

Трамп отметил, что Келлог хорошо знает украинское руководство, и между сторонами сложились очень хорошие рабочие отношения.

"Поздравляем генерала Келлога", - резюмировал он.