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Трамп прийняв запрошення Байдена зустрітися у Білому домі: що обговорять

Фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Після виборів, у середу 6 листопада, лідер США Джо Байден провів телефонну розмову з Дональдом Трампом та запросив його до Білого дому. Новообраний президент Америки прийняв цю пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press і CNN.

За даними передвиборчого штабу, Трамп "дуже високо оцінив" дзвінок президента Байдена і прийняв його запрошення зустрінетися у Білому домі, щоб послабити перехідний період. Мова йде про передачу влади.

Директор з комунікацій штабу Трампа Стівен Чунг сказав, що зустріч "відбудеться найближчим часом".

"Президент Джо Байден зателефонував президенту Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою, і запросив його до Білого дому, щоб забезпечити плавний перехід між нинішньою адміністрацією та новою адміністрацією. Президент Трамп з нетерпінням чекає на зустріч, яка відбудеться найближчим часом, і дуже високо оцінив цей дзвінок", - повідомив він.

Нагадаємо, що кілька годин тому віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше звернулася до своїх прихильників після поразки на виборах. Вона визнала, що програла, а також пообіцяла мирну передачу влади.

Крім того, Гарріс підтвердила інформацію, яку публікували ЗМІ, про те, що вона говорила з Трампом і привітала його з перемогою.

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Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США