Трамп принял приглашение Байдена встретиться в Белом доме: что обсудят

По данным предвыборного штаба, Трамп "очень высоко оценил" звонок президента Байдена и принял его приглашение встретиться в Белом доме, чтобы ослабить переходный период. Речь идет о передачи власти.

Директор по коммуникациям штаба Трампа, Стивен Чунг, сказал, что встреча "произойдет в ближайшие время".

"Президент Джо Байден позвонил президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой, и пригласил его в Белый дом, чтобы обеспечить плавный переход между нынешней администрацией и новой администрацией. Президент Трамп с нетерпением ждет встречи, которая состоится в ближайшее время, и очень высоко оценил этот звонок", - сообщил он.