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Трамп привітав новообраного президента Польщі та назвав його своїм союзником

Вівторок 03 червня 2025 09:11
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Трамп привітав новообраного президента Польщі та назвав його своїм союзником Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп привітав новообраного президента Польщі Кароля Навроцького з перемогою та назвав його своїм союзником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа у соцмережі Truth Social.

"Союзник Трампа перемагає в Польщі, шокуючи всю Європу. Вітаємо, Польща, ви обрали переможця", - написав президент США.

Раніше повідомлялось, що Навроцький на початку травня відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Марко Рубіо під час відвідання урочистості з нагоди Національного дня молитви у США.

Після зустрічі Навроцький зазначив, що під час перебування при владі уряду Дональда Туска відносини Польщі із США нібито погіршилися.

Президентські вибори у Польщі

Нагадаємо, 2 червня у Польщі пройшов другий тур президентських виборів. Після підрахунку 100 відсотків голосів переможцем виборів став кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький. За даними Державної виборчої комісії, він набрав 50,89% підтримки виборців, або 10 606 628 голосів.

Його суперник у другому турі, представник "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, набрав 49,11% або ж 10 237 177 голосів. У виборчій комісії повідомили, що різниця між кандидатами становила менше двох відсотків, або ж близько 370 тисяч голосів.

Детальніше про те, що перемога Навроцького означає для України та чи зможе новий президент вплинути на інтеграцію України до Євросоюзу і НАТО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Польща Дональд Трамп
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