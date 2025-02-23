Трамп привітав консерваторів із перемогою на виборах у Німеччині

У неділю, 23 лютого, у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу, на яких переміг блок "християнських демократів" ХДС/ХСС. Президент США Дональд Трамп уже привітав консерваторів із перемогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережі Truth Social.

"Схоже, консервативна партія в Німеччині перемогла на дуже великих і довгоочікуваних виборах. Як і в США, народ Німеччини втомився від нездорового порядку денного, особливо в енергетиці та імміграції, який переважав протягом таких років", - написав Трамп.

Він додав, що це великий день для Німеччини та Сполучених Штатів "під керівництвом джентльмена на ім'я Дональд Трамп".

"Вітаю всіх - попереду багато перемог!", - резюмував він.