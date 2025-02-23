Трамп привітав консерваторів із перемогою на виборах у Німеччині
У неділю, 23 лютого, у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу, на яких переміг блок "християнських демократів" ХДС/ХСС. Президент США Дональд Трамп уже привітав консерваторів із перемогою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережі Truth Social.
"Схоже, консервативна партія в Німеччині перемогла на дуже великих і довгоочікуваних виборах. Як і в США, народ Німеччини втомився від нездорового порядку денного, особливо в енергетиці та імміграції, який переважав протягом таких років", - написав Трамп.
Він додав, що це великий день для Німеччини та Сполучених Штатів "під керівництвом джентльмена на ім'я Дональд Трамп".
"Вітаю всіх - попереду багато перемог!", - резюмував він.
Вибори в Німеччині
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку на виборах до Бундестагу. Його партія СДПН посіла третє місце, набравши згідно з екзит-полами близько 16% голосів, що є найгіршим результатом партії за весь час.
Тим часом ХДС/ХСС посіли перше місце, набравши близько 29%. Фрідріх Мерц, який є кандидатом у канцлери Німеччини, вже оголосив про перемогу.
Друге місце дісталося ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини", яка набрала приблизно 16%.
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