Трамп поздравил консерваторов с победой на выборах в Германии

В воскресенье, 23 февраля, в Германии состоялись досрочные выборы в Бундестаг, на которых победил блок "христианских демократов" ХДС/ХСС. Президент США Дональд Трамп уже поздравил консерваторов с победой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social.

"Похоже, консервативная партия в Германии победила на очень крупных и долгожданных выборах. Как и в США, народ Германии устал от нездравой повестки дня, особенно в энергетике и иммиграции, которая преобладала на протяжении таких лет", - написал Трамп.

Он добавил, что это великий день для Германии и Соединенных Штатов "под руководством джентльмена по имени Дональд Трамп".

"Поздравляю всех - впереди много побед!", - резюмировал он.